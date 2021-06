Réseaux fibre et mobile, relation abonné et distribution, voici comment sont répartis les effectifs de Free

Très actif sur le déploiement de la 4G, 5G et de fibre, Free dispose de 5244 techniciens dédiés à ses réseaux.

En marge de la présentation ce 15 juin de son deuxième baromètre social, Free a fait le point sur la répartition de ses effectifs en France. Sans grande surprise, plus de la moitié, soit 57% des 9 200 collaborateurs de l’opérateur est dédiée au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance des réseaux Fixe et Mobile du groupe sur tout le territoire. La Relation Abonné représente quant à elle environ 35% des effectifs, Free ayant fait le choix de disposer de ses propres centres de contact. Le reste concerne la distribution des équipements dans les 129 boutiques que compte aujourd’hui l’opérateur (6%) et les fonctions support (2%).

Au global, Iliad compte plus de 147000 salariés en Europe, en mettant l’accent sur la diversité car pas moins de 77 nationalités composent le groupe. Ce dernier a d’ailleurs poursuivi en mars dernier sa politique volontariste sur l’engagement long terme avec 96% de CDI hors Pologne (Play). En 2020, la maison-mère de Free a même créé 608 emplois nets malgré la crise.

Son ambition à présent est de favoriser davantage l’accès des jeunes à l’emploi. Fin 2020, 60% de ses effectifs avaient moins de 26 ans, 1500 salariés avaient quant à eux moins de 26 ans. Enfin, pas moins de 23% des recrutements en 2020 ont visé les moins de 25 ans pour un total de 342 contrats d’alternance actifs en 2020. En 2021, pas moins de 200 nouveaux alternants sont attendus. Employeur dynamique, le groupe de Xavier Niel a vu ses effectifs augmenter de près de 20% en 3 ans et ne compte pas s’arrêter là.

“Plus de 600 postes sont à pourvoir à l’heure actuelle, majoritairement sur les métiers techniques liés au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance des réseaux Fixe et Mobile”, annonce t-il. Et quoi de mieux que de former en interne ? Aujourd’hui, Iliad investit massivement dans la formation de ses collaborateurs pour les faire grandir en compétences et garantir leur employabilité. “En 2020, nous avons financé plus de 400 000 heures de formation, soit l’équivalent de 28 heures de formation par salarié”. Symbole de cette volonté, l’Université Free a été officiellement lancée en janvier 2021.