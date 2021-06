Débits sur Netflix en France : Free continue sa remontée et fait jeu égal avec Orange

Comme chaque mois, Netflix publie son ISP Speed Index, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les opérateurs. Les différences sont de plus en plus minces avec un double ex-aeqo.



Free a continué sur sa remontée, au point de rattraper l’opérateur historique. Le bilan ISP de Netflix permet de comparer les performances du service de SVOD chez chaque opérateur aux heures de grandes écoutes et les scores sont très serrés.

Durant le mois de mai, Free a enregistré une hausse de 0.2 Mbit/s, lui permettant de se retrouver au coude-à-coude avec Orange, qui lui a stagné a 3.2 Mbit/s. Et SFR THD, qui est habituellement premier du classement, doit de nouveau partager la 1ere place avec Bouygues Telecom, avec 3.4 Mbit/s chacun.

Pour les habitués, après avoir déployé de nouveaux formats d’encodage fournissant un contenu de qualité identique ou supérieure à partir de fichiers de taille réduite (ou débit), Netflix a intégré en janvier 2021 son rapport d’indice de performance. Le classement des FAI a notamment été revu en arrondissant les résultats à 0.2 Mbit/s près, au lieu de 0.01 Mbit/s auparavant.