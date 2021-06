Totalement fibrés : ça va bouger sur Freebox TV, pourquoi Free Mobile reste à l’écart de la guerre des prix chez ses rivaux ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission nous revenons sur sur la kyrielle de chaînes qui vont débarquer sur les Freebox. c’est aussi l’occasion de débattre dans le Free Fight sur la guerre des prix dans le mobile et les raisons pour lesquelles Free Mobile reste en retrait. Et bien sûr nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms en vous proposant nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.