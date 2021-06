Smartphones : OnePlus propose la 5G à prix abordable et Vivo les seflies en 44 Mégapixels

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : la 5G à prix doux chez OnePlus, les seflies 44 Mégapixels chez Vivo.

La famille Nord, avec laquelle OnePlus cible les budgets plus modestes, s’agrandit. Ce jeudi, la marque chinoise a en effet officialisé un OnePlus Nord CE 5G, qui a bien d’autres atouts, au-delà de la nouvelle connectivité réseau. Celui-ci propose en effet la 5G grâce au chipset Snapdragon 750G, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ 90 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant dans un poinçon, une batterie 4 500 mAh et une charge 30 Watts via l’USB-C. La disponibilité est prévue le 21 juin avec un choix parmi trois configurations 6/128, 8/128 et 12/256 Go qui coûteront 299, 329 et 399 euros. Notez d’ailleurs que la rédaction vous en proposera prochainement un test complet.

De son côté, Vivo vient d’annoncer l’arrivée d’un V21 5G en France. Celui-ci propose le chipset Dimensity 800U apportant la 5G, un écran AMOLED FHD+ 90 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels au dos et un capteur photo 44 Mégapixels à l’avant qui devrait faire le bonheur des amateurs de selfies et des vlogueurs. Mais ce ne sont pas ses seuls atouts puisqu’il a droit à une batterie 4 000 mAh et une charge filaire en 33 Watts. La disponibilité interviendra le 18 juin, au prix de 419 euros.

Sans oublier d’évoquer le grand événement d’Apple avec de nombreuses nouveautés annoncées pour les utilisateurs iPhone, iPad et Mac.