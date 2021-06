Salto lance une grosse promo pour l’été avec 4 mois de Deezer Premium offerts

Cet été, opération séduction pour le service SVOD de France Télévisions, M6 et TF1.

A la recherche d’une plateforme de SVOD pour l’été ? Salto lance une offre exceptionnelle dès ce 10 juin pour combiner séries et films à la maison et musique sur la plage. Du 10 juin au 10 août prochain, quatre mois d’abonnement à Deezer Premium sont offerts pour toute souscription à l’une des offres Salto.

L’utilisateur souscrit à SALTO , 24h après sa souscription il reçoit un email (via l’email qu’il aura donné lors de la souscription à SALTO) comprenant un Code Promotionnel et un lien d’accès au site Deezer pour l’activation du Code Promotionnel. Il suffit ensuite de se connecter à son compte Deezer ou de créer un compte Deezer.

L’utilisateur saisit ses identifiants bancaires lors de son inscription à Deezer. Si l’utilisateur est éligible, il bénéficie alors de l’offre Deezer Premium gratuite pendant quatre mois, le tout sans engagement. A noter que les codes peuvent être activés jusqu’au 10 décembre 2021. Cette Offre est réservée aux particuliers qui, n’ont pas été abonnés ou n’ont pas bénéficié d’une offre promotionnelle Deezer.

Pour rappel, Salto propose trois offres distinctes, toutes éligibles à cette offre promotionnelle. La formule Solo inclus tout le catalogue Salto en illimité et vos chaînes TV en live et en streaming, le tout en HD et sur tous les écrans, y compris la Freebox Pop. Pour 6.99€/mois sans engagement.

Vient ensuite la formule duo, avec la possibilité de regarder deux programmes en simultanés sur deux écrans pour 9.99€/mois et enfin la formule Tribu avec 4 utilisateurs en simultanés pour 12.99€/mois.