Smartphones : Samsung laisse le choix entre 5G et AMOLED, Huawei tease sa famille P50

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : un nouveau modèle pour les petits budgets chez Samsung et un modèle haut de gamme à venir chez Huawei.

Ce jeudi, Samsung a présenté un nouveau smartphone avec pour objectif de proposer la 5G aux petits budgets. Il s’agit du Galaxy A22 5G qui débarquera en juillet prochain au tarif de 259 euros. Celui-ci propose en outre un processeur octa-core 2,2 GHz, un écran IPS 6,6 pouces Full HD+, un triple capteur photo 48/5/2 Mégapixels au dos, un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant, une batterie 5 000 mAh supportant la charge en 15 Watts et un capteur d’empreintes latéral.

Ce nouveau smartphone aura droit à une déclinaison 4G. Privée de la nouvelle connectivité réseau, elle aura en contrepartie droit à la technologie d’affichage AMOLED et au taux de rafraîchissement 90 Hz. La partie photo est légèrement différente avec un quadruple capteur 48/8/2/2 Mégapixels au dos et un capteur frontal 13 Mégapixels. On retrouve outre cela la batterie 5 000 mAh et le support de la charge filaire en 15 Watts. Il faudra compter 219 euros.

Ces deux smartphones Samsung auront droit à l’interface One UI 3.1 ayant pour socle Android 11.

Ce mercredi, Huawei a tenu son événement autour de l’écosystème HarmonyOS. Le constructeur chinois a parlé de montres connectées, de tablettes tactiles et… de smartphones. Un teaser vidéo a en effet donné un aperçu du design de la future famille P50 initialement prévue au printemps 2021 et finalement reportée. De quoi confirmer la partie photo arrière avec ses deux blocs circulaires qui a fait l’objet de fuites, mais aussi un partenariat avec Leica toujours d’actualité.

Cette semaine a par ailleurs été marquée par la démonstration de Xiaomi concernant une charge filaire 200 Watts et une charge sans-fil 120 Watts. Sans oublier la présentation du barème de la copie privée envisagé pour les smartphones reconditionnés.