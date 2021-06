Free Mobile : nouvelles remises sur l’achat de certaines iPhone disponibles dans la boutique

Une remise exceptionnelle est proposée sur l’achat de deux smartphones Apple.

Les iPhone 12 et iPhone 12 mini disponibles dans la boutique Free Mobile font en effet l’objet d’une remise de 50 euros. Celle-ci est proposée pour l’achat au comptant ou l’achat en 4x sans frais et valable sur toutes les capacités (64, 128 et 256 Go).

Ci-dessous, les nouveaux prix de l’iPhone 12 après remise :

Version 64 Go : 859 euros au comptant au lieu de 909 euros, ou 361 euros à la commande puis 3 fois 166 euros

Version 128 Go : 909 euros au comptant au lieu de 909 euros, ou 411 euros à la commande puis 3 fois 166 euros

Version 256 Go : 1029 euros au comptant au lieu de 1 079 euros, ou 531 euros à la commande puis 3 fois 166 euros

Et les nouveaux tarifs de l’iPhone 12 mini :