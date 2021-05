Xiaomi présente sa nouvelle technologie HyperCharge 200 W capable de recharger un smartphone en 8 minutes

La nouvelle technologie filaire HyperCharge 200 W présentée par Xiaomi permet de recharger un Mi 11 Pro modifié et sa batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes.

Depuis quelques mois, les grandes marques de smartphones chinoises ont un point en commun sur lequel elles se focalisent : la charge ultra-rapide. Et ça, Xiaomi l’a bien compris. Le groupe chinois a aujourd’hui levé le voile sur sa nouvelle technologie filaire HyperCharge 200 W permettant de recharger la batterie 4000 mAh d’un Mi 11 Pro modifié en 8 minutes ainsi qu’une charge rapide 120 W sans-fil cette fois-ci capable de réapprovisionner le smartphone en 15 minutes.

La marque a publié une vidéo de démonstration via son compte Twitter officiel @Xiaomi :

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

