Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #170

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Pas touche à ma fibre !

Un camion transportant des câbles et immatriculé USB, improbable.

J'ai vu un camion de câbles/fourreaux immatriculé USB. J'ai tout vu à présent pic.twitter.com/KVE6GOQ755 — Arnold⌨️💾😷 (@altf4arnold) May 25, 2021

Une électro géobiologue d’élevage, spécialisée dans le diagnostic électrique des bâtiments du secteur est heureuse de se passer officiellement du WiFi. Mais elle utilisera son iPhone en 4G à son domicile !

Votre iPhone est en RJ45? 😁 — Raphael Grably (@GrablyR) May 31, 2021

Abonnés Canal : attention phishing. À quelques fautes près, on pourrait y croire.

On nous fait part de cet email de #phishing. Si vous l'avez reçu, n'en tenez pas compte et supprimez-le. Retrouvez nos conseils sur le site CANAL+ Assistance afin de vous protéger contre le phishing. 🛡️https://t.co/TbhpQROcXe pic.twitter.com/lsUEDNMvhd — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) May 24, 2021

A couper le souffle mais où se situe le photographe ?