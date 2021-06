Abonnés Freebox Delta : 9 nouveaux jeux gratuits dès à présent disponibles avec Prime Gaming

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Le service a été récemment basculé sur l’application Amazon Games dédié aux jeux video. Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de juin.

5 jeux à saisir jusqu’au 2 juin

Healer’s Quest

RPG Cocasse lancé en 2018 dans lequel vous jouez le rôle le plus chiant de tout l’univers de la fantasy : le Soigneur. Vos alliés ne sont pas les plus futés, bien au contraire.

Beholder

Très bien noté et sorti en 2016, Beholder vous donne le contrôle d’un locateur dans un État totalitaire. A vous d’espionner vos locataires et de remonter leur profil à vos supérieurs. Mais serez-vous coopératif ?

The Blind Prophet

Un jeu d’aventure récompensé à la fois sublime visuellement et artistique mais aussi “à l’ancienne” en mode “point and click”. Vous vous glisserez dans la peau de l’apôtre Bartholomeus qui devra faire face à une prophétie en passe de se réaliser. La dualité du bien et du mal sera largement abordée.

Yoku’s Island Express

Simple et efficace. Yoku’s Island Express est un jeu de flipper et de plateforme en monde ouvert très plaisant au gameplay non frustrant.

A Blind Legend

Insolite. Découvrez ce jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe remplace les yeux ! Une expérience sensorielle inédite en somme.

D’autres jeux jeux sont offerts durant les prochaines semaines comme Faraway : Director’s Cut jusqu’au 4 juin, Bombslinger (11 juin), Mana Spark (18 juin) et Frog Climbers (25 Juin).

Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.