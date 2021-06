Freebox : une nouvelle chaîne débarque

Une nouvelle chaîne francophone vient rejoindre le bouquet Africain proposé sur Freebox TV.

La première chaîne de télévision privée de Côte d’Ivoire est désormais disponible en option au sein du bouquet Africain et de sa version premium. Il s’agit de La Nouvelle Chaîne Ivoirienne, plus connue sous l’acronyme NCI.

Disponible sur le canal 447, vous pourrez retrouver sur cette chaîne généraliste ivoirienne de l’info, des talk-show, des films et séries à succès ainsi que des documentaires et reportages pour répondre aux attentes des ivoiriens et de la diaspora.

Le bouquet africain basic est proposé à 4.99€/mois, disponible sur toutes les Freebox, avec 12 chaînes provenant de plusieurs pays d’Afrique, comme le Bénin, le Congo, le Sénégal ou encore le Cameroun. Quant au bouquet Africain Platinum affiché à 11.99€, il donne accès à 19 chaînes africaines, incluant également depuis peu Sunu Yeuf (canal 445) et C Direct (canal 449), intégrée à l’offre en avril dernier.

Pour connaître précisément les chaînes incluses dans ces bouquets, mais aussi toutes les chaînes disponibles sur les Freebox, Free propose depuis peu une page web dédiée, permettant de rechercher votre pack, une chaîne, voir même un service de SVOD. De cette manière, savoir si vous avez accès à une chaîne ou un pack est un jeu d’enfant.