Un accès privilégié aux outils de TikTok pour les startups de Station F

TikTok et Station F annoncent leur association pour soutenir l’entrepreneuriat français.

Main dans la main pour faire rayonner les jeunes pousses françaises. TikTok, réseau social prisé par les adolescents et jeunes adultes qui revendique 100 millions d’utilisateurs en Europe, et Station F, incubateur de startups créé par Xavier Niel, ont annoncé un partenariat.

Officialisée ce mercredi 19 mai, la collaboration vise à donner aux startups faisant partie du campus de Station F la possibilité de mieux “comprendre les attentes de la génération T – une génération diversifiée et inclusive”, d’“interagir avec un nouveau public” et de “tirer pleinement parti de la créativité de TikTok” dans leur phase de développement.

“Nous sommes convaincus que les startups Station F trouveront une communauté engagée et attentionnée au sein de la plate-forme. Une communauté avec laquelle interagir de manière durable et désireuse de soutenir et d’apprécier leurs produits et services”, a expliqué Rich Waterworth, responsable de TikTok en Europe.

Plus concrètement, les startups de Station F pourront accéder, via TikTok, “à de nouveaux outils marketing et à des moyens de communiquer”, avec une communauté “large, très engagée et diversifiée”. Par ailleurs, les membres du campus Station F auront la possibilité de suivre les Masterclasses de TikTok et d’être accompagnés par les experts de l’équipe TikTok.