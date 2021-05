Insolite : un accident avec une armoire de rue chamboule la circulation dans la ville

Un accident avec une armoire fibre optique perturbe le fonctionnement du système de régulation des feux tricolores. Des répercussions sur la circulation sont prévues pendant plusieurs jours.

Le conducteur d’une voiture est venu s’encastrer dans une armoire fibre optique située place Saint-Paul, à Rouen, dans la soirée du mercredi 19 mai. L’équipement est “fortement endommagé”, explique la Métropole de Rouen ce jeudi 20 mai.

Conséquence : “la régulation du trafic est perturbée sur le secteur quais rive droite et rive gauche et Saint Paul”, annonce la ville. Et il faudra se montrer patient, avant un retour à la normale. “Dès ce matin, la circulation a été difficile pour descendre de Bonsecours et des difficultés de circulation risquent de perdurer pendant les prochains jours. Les services étudient toutes les solutions possibles pour minimiser les conséquences en attendant une remise en service complète de cette installation prévue sous 2 à 3 semaines”, prévient la métropole normande.

🔵[⚠️Accident : la régulation du trafic est perturbée sur le secteur quais rive droite et rive gauche et Saint Paul à @rouen]

Un accident de la circulation a fortement endommagé l’armoire fibre optique de la Place Saint-Paul à Rouen.

Plus d'infos ▶️ https://t.co/sdCtrPX3jD pic.twitter.com/QHTRHu30Zl — Métropole Rouen Ndie (@MetropoleRouenN) May 20, 2021

La régulation des feux de circulation de la ville repose en effet sur un réseau connecté et l’armoire endommagée permettait justement de transmettre des informations au poste central de régulation du trafic de la métropole. “De nombreux feux de signalisation du centre-ville de Rouen (quais rive droite et rive gauche et Saint Paul) sont impactés : ils ne sont donc plus régulés et les temps de verts ne sont donc plus optimisés en fonction des heures et du trafic”, expliquent les services de la ville. Installés dans un secteur très fréquenté, les feux concernés fonctionnent toujours, mais plus de façon optimisée.

Source : Franceinfo