Free ouvre trois nouvelles boutiques

Le réseau de distribution de l’opérateur comptabilise désormais 124 boutiques.

Avec la réouverture des centres commerciaux, Free met un coup d’accélérateur sur les ouvertures de boutiques dont de nombreuses étaient jusqu’à présent en stand by, confinement et règles sanitaires obligent. En l’espace de 48h, l’opérateur de Xavier Niel a inauguré 11 boutiques, pas moins de huit le 20 mai et trois dès aujourd’hui, la première dans le Centre Commercial Carrefour Ormesson, dans le Val-de-Marne. La seconde à Châlons-en-Champagne, dans le Centre commercial Croix Dampierre et enfin le dernier à Toulouse, à Labège 2.

Demain, c'est l'ouverture de 3 nouvelles boutiques Free à : 📍ORMESSON

📍CHALON EN CHAMPAGNE

📍TOULOUSE LABEGE L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ⤵️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/qDROB1YBcQ — Free (@free) May 20, 2021

Pour rappel, Free comptera 127 boutiques d’ici la fin du mois et prévoit de passer la barre des 200 Free Centers d’ici 2023. Prochaine ouverture prévue le 24 mai, dans les Yvelines au centre commercial Carrefour Flins. Le 28 mai marquera l’arrivée d’une nouvelle boutique à Metz au Centre Commercial Auchan Semécourt et à Montauban à Auchan Les Trois Rivières.