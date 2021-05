Diffusion Ligue 1 : vers le lancement d’une chaîne à prix abordable de la LFP

La LFP est favorable au lancement d’une nouvelle chaîne à 10 ou 11€ par mois, avec 80% de la Ligue 1 et 100% de la Ligue 2.

Un projet mûri depuis des mois : une chaîne “made in LFP” est envisagée et l’idée a été largement détaillée hier matin. Face aux problèmes liés à la diffusion du foot français, la Ligue réfléchit sérieusement à se lancer une nouvelle fois dans l’aventure d’une chaîne dédiée aux championnats nationaux. la LFP avait déjà tenté le coup en 2011 avec CFoot, qui n’avait pas abouti.

Le principe consiste à vendre à Canal+ deux affiches de L1 au choix, le samedi après-midi et le dimanche soir, pour environ 380 millions d’euros par an. De son côté, la LFP lancerait sa propre antenne avec le reste des rencontres. Pour cette chaîne, les abonnés auraient à débourser entre 10 et 11€ par mois, avec une disponibilité chez tous les opérateurs.

Côté production, cette chaîne devrait trouver un tout nouveau partenaire afin de gérer la production des matches, les moyens de retransmissions ou encore les régies publicitaires… Trois potentiels partenaires sont envisagés, mais ne devraient pas venir de Téléfoot. L’ambition de cette chaîne serait surtout de proposer du contenu sur une plage horaire plus réduite : entre 18h et minuit et plus largement durant les weekend.

Le projet est très détaillé, même le coût de fonctionnement a été estimé à 56 millions. Le conseil d’administration de la LFP est plutôt enthousiaste et table sur une chaîne rapidement rentable, avec des recettes nettes de l’ordre des 200 millions d’euros annuels après deux saisons. Si le projet est si apprécié par les décideurs, c’est aussi dû qui manque d’enthousiasme des diffuseurs qui donne à cette solution un air de dernière alternative.

Rien n’est acté pour l’instant, la LFP continue d’attendre si une autre solution est possible notamment avec beIN Sports. Seulement, la chaîne et son allié Canal+, traînent des pieds. La décision définitive devrait être prise assez rapidement, peut être lors du prochain conseil d’administration de la LFP du 3 juin.

Source : l’Equipe