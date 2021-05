Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Révolution, mini 4K, Pop, Delta et One

Après un bref passage en bêta test, le nouveau firmware des Server Freebox est déployé pour l’ensemble de ses abonnés.

Vous pouvez dès à présent redémarrer votrer Freebox pour bénéficier de cet update estampillé 4.3.3. Nous vous indiquions la semaine dernière son déploiement en phase bêta, sans informations supplémentaire concernant le contenu de la mise à jour. Les développeurs annoncent aujourd’hui l’update sur l’ensemble des Freebox et son contenu.

Tout d’abord, il est à nouveau possible de jouer du son via AirMedia sur la Freebox Révolution. D’autres corrections sont également de la partie, avec une mise à jour de la documentation de Freebox OS, le réglage d’une instabilité dans le protocole SMB1 lorsque le SMB2 est activé, ou encore la correction d’une régression sur l’authentification des sessions SMB1. A noter également, il est à nouveau possible de se connecter au service SMB en IPv6.

Pour bénéficier de ces corrections, il suffit de redémarrer votre Server.