Reportage Univers Freebox : La Freebox pro et ses évolutions, arrivée d’un back-up 5G, l’offre Free Pro un joli succès, etc.

Vincent Poulbère, le Directeur Marketing de Free Pro répond aux questions d’Univers Freebox.

Fin novembre avait lieu le salon des maires à Paris, auquel Free participait pour la première fois. L’opérateur a ainsi présenté ses offres pro, fibre et 5G aux élus municipaux de France. A cette occasion, Univers Freebox s’est rendu sur le stand de Free et a rencontré les responsables des différents services de l’opérateur.

Après l’interview de Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free. qui a répondu aux différentes questions d’actualité de l’opérateur, et Ombeline Bartin, la Directrice des affaires publiques nous vous proposons aujourd’hui de découvrir l’interview de Vincent Poulbère, le Directeur Marketing et commercial de Free Pro. Free s’est en effet lancé en début d’année sur le marché des professionnels avec une nouvelle Freebox, des nouveaux services, et pas mal d’innovations. Vincent Poulbère fait avec nous le bilan de ces offres pro, les évolutions ajoutées depuis le lancement, les différences entre la Freebox Pro et les Freebox pour particuliers et annonce par exemple que cette Freebox Pro devrait proposer un peu plus tard un back-up 5G.

