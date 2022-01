Auchan Telecom : trois séries limitées à petit prix, dont une avec smartphone offert

Besoin d’un petit forfait, d’un forfait bien loti en data ou d’un forfait avec smartphone inclus, à chacun sa formule avec les dernières séries limitées à petit prix d’Auchan Télécom.

Jusqu’au 11 janvier 2022, Auchan Télécom commercialise trois forfaits mobiles en séries limitées.

Des séries limitées sans engagement proposent 5 Go à 3,99 euros par mois et 60 Go à 7,99 euros. Leurs tarifs évoluent après 12 mois pour passer à 7,99 et 14,99 euros respectivement. Ces forfaits sont compatibles 4G et proposent des appels, SMS et MMS en illimité. Le roaming depuis l’UE et les DOM est prévu avec une enveloppe de 5 ou 10 Go.

Une troisième série limitée annonce 50 Go à 12,99 euros par mois, ainsi qu’un smartphone d’entrée de gamme Xiaomi Redmi 9C offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois. Là encore, le forfait propose de la 4G, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Une enveloppe data de 13 Go est prévue pour les voyageurs dans l’UE et les DOM.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.