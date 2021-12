Deux promos pour le prix d’une dans la boutique Free Mobile

Free vient d’ajouter de nouvelles promos sur deux smartphones qu’il commercialise dans sa boutique en ligne et qui bénéficiaient déjà d’une offre remboursement.

Le premier smartphone concerné est le Vivo Y72 5G. Il est proposé au tarif promotionnel de 299€ au lieu de 319€ en paiement comptant, soit 30€ de remise.

Mieux, cette baisse de prix est également valable avec la formule Free Flex et permet de bénéficier en plus d’une ODR de 40€. Ainsi sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 3€ (au lieu de 73€ sans remise immédiate et sans ODR), puis 24 loyers suivants de 8.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 40€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Le second smartphone est le Samsung S20 5G. Il est proposé au tarif promotionnel de 699€ au lieu de 759€ en paiement comptant, soit 60€ de remise.

Et là aussi, cette baisse de prix est également valable avec la formule Free Flex, avec un ODR qui s’y ajoute. Ainsi, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 19€ (au lieu de 179€ sans remise immédiate et sans ODR), puis 24 loyers suivants de 19.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 100€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.