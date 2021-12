La Freebox Pop devrait passer à Android 10

Lancée en juillet 2020, la Freebox Pop va adopter Android 10.

Free semble préparer une mise à jour de son Player Pop pour un passage d’Android 9 à 10. Comme le révèle Android Rumors, à l’origine de plusieurs informations sur la nouvelle box de Free avant son lancement, l’opérateur prévoit d’intégrer sur le boîtier TV de sa Freebox cette mouture de l’OS de Google lancé fin 2019. En atteste, la Google Play Console pour les développeurs, laquelle mentionne cette version dans les caractéristiques du player.

Si la Nvidia Shield a par exemple fait l’impasse sur cette version estimant que les nouveautés apportées ne sont pas suffisamment significatives, Free fait un choix différent. Et ce, à l’heure où Android 12 poursuit son déploiement sur les supports Android TV.

For the French following me, the @Free Freebox Pop Player is getting updated to #AndroidTV 10.

The Pop was revealed in July 2020. ODM is @SEIRobotics. pic.twitter.com/7TIKNhUZk9

— Android TV Guide (@AndroidTV_Rumor) December 6, 2021