THROWBACK 2020/21 : Iliad a lancé sa propre université

Comme nous vous en parlons depuis plusieurs jours maintenant, Iliad profitait de ce mois d’aout, pauvre en actualité, pour revenir sur ses principales évolutions et nouveautés de l’année 2020-21. Aujourd’hui, le Groupe de Xavier Niel revient sur le lancement de F233, ou l’Université Free, qui a pour objectif favoriser l’appropriation des savoirs, la certification des compétences et la mobilité interne au sein du Groupe Iliad.

F233 a un double vocation : tout d’abord former et accompagner les salariés de diverses filiale d’Iliad, mais aussi être un centre de formation pour apprentis qui propose des formations professionnalisantes dans le secteur des télécoms. Un projet initié en 2019 et concrétisé en 2020 grâce à la création d’une équipée dédiée. Depuis septembre 2020, l’Université accueille les premières promotions d’alternants. Les candidats sont pré-sélectionnés et formés selon un process 100% en ligne.

Trois promotions ont débuté, soit 28 apprentis. Ils suivent un parcours en ligne de 400 heures pour obtenir le titre de vendeur conseil en magasin. Leur parcours est agrémenté de 3 semaines de formation chez Free en présentiel, en classes virtuelles et en boutique. Ce centre de formation proposera bientôt des formations initiales de niveau BAC à BAC+2, dispensées par des formateurs sur les métiers les plus attractifs du groupe.

Le projet est également de s’ouvrir à d’autres professions en collaboration avec d’autres organismes de formation si nécessaires. En exemple, Iliad cite les secteurs du développement informatique, des ressources humaines ou encore des métiers techniques spécialisé.

Enfin, à terme, F233 proposera également des ” parcours de transition ou d’évolution spécifiques dans le cadre de la formation professionnelle, en visant l’obtention de certifications reconnues par l’État ou les branches professionnelles” ainsi que des parcours de formation managériales, qui sont déjà en cours d’élaboration.