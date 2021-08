La télécommande “Free” de l’Apple TV 4K est disponible dans la boutique Freebox

Et une nouvelle télécommande !

Depuis le 20 juillet dernier, Free propose aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta d’opter pour la nouvelle Apple TV 4K comme boîtier TV principal à prix mini. Les autres abonnés Freebox existants (mini 4K, Révolution, Pop et Delta) ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent également se l’offrir via le multi-TV au même prix avantageux sans surcoût sur l’option. L’Apple TV 4K est proposée à 2€/mois pendant 48 mois avec la possibilité d’un paiement total à tout moment. Pour les abonnés actuels Freebox Révolution, mini 4K, Pop et Delta, le boîtier de la marque à la pomme est disponible via l’option multi-TV au même prix avantageux.

Pour ceux ayant commandé et reçu ce nouveau player made in Apple, il y a du nouveau dans la boutique Freebox de l’espace abonné. Il est en effet proposé la télécommande spécifique à Free de l’Apple TV 4K, au tarif de 19,99€. Il s’agit du même tarif que pour les autres télécommande de Freebox, que ce soit la Delta Devialet, la Pop ou la mini 4K

Merci à Bruno Fibre