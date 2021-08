Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free fait main-mise sur un opérateur, Canal+ change de visage

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 août 2007 : Free annonce un partenariat avec Deezer

Difficile de passer à côté de Deezer, l’une des plateformes de streaming musical les plus populaires du moment. En 2007, le service ne proposait pas d’application et était certes bien moins complet que maintenant, mais Free avait vu le filon et voulait en faire profiter ses abonnés.

C’est pourquoi Deezer s’est retrouvé accessible dès le 23 août 2007, directement sur le site de l’opérateur de Xavier Niel, gratuitement, pour tous les Freenautes. Pas de logiciel nécessaire, il était possible d’écouter le catalogue de la plateforme, qui comptait alors plusieurs centaines de milliers de titres… Il a depuis bien évolué ! 😉

25 août 1967 : Joyeux anniversaire Xavier Niel !

Le papa de Free fête ses 54 ans ! Né à Maisons-Alfort le 25 août 1967, l’incorrigible trublion a eu un parcours plus que mouvementé. Pirate informatique ayant travaillé pour les services secrets français, mais aussi créateur de services de messagerie du minitel rose… L’homme d’affaire a porté bien des casquettes, jusqu’à révolutionner le monde des télécoms en créant Free. Toujours au centre des innovations de l’opérateur, Xavier Niel se diversifie également en participant à l’essor de diverses start-up, mais aussi en participant à la production audiovisuelle, avec Mediawan. Bon anniversaire au pirate !

26 août 2008 : Free rachète Alice

Le début d’une belle histoire. Iliad et Télécom Italia finalisaient il y a 13 ans la cession de Liberty Surf Group SAS au profit de la maison-mère de Free. Une société bien plus connue pour sa marque phare : Alice. Ainsi, pour 775 millions d’euros, Iliad affirmait sa place de premier opérateur alternatif en France avec environ 4 millions d’abonnés à l’époque et une part de marché estimée à 25.5%.

Et pour ne rien gâcher, on vous remet cette musique dans la tête !

28 août 1995 : Canal+ adopte un tout nouveau logo devenu culte

Un changement qui paraît infime, mais qui définit l’identité d’une des chaînes TV les plus influentes du paysage audiovisuel français ! Le 28 août 1995, l’ellipse quitte définitivement le logo Canal+ pour revenur dans une forme bien plus épurée, simplement en blanc sur fond noir. Un logo qui est depuis devenu culte et qui fête donc ses 26 ans cette année !

29 août 2007 : Free signe avec Canal+ et propose sept nouvelles chaînes

Freebox TV renforçait le 29 août 2007 son offre cinéma, sport et jeunesse en annonçant l’arrivée de nouvelles chaînes après avoir signé avec Canal+. Attention, vague de nostalgie en approche : Free annonçait ainsi l’arrivée prochaine de TPS Star, la chaîne premium cinéma et sport, Cinécinéma Star, Culte et Classic, Sport +, Piwi et Télétoon sur sa box. Un enrichissement important pour le bouquet déjà composé à l’époque de plus de 200 chaînes de télévision.