Vous êtes passés à coté d’une nouveauté Free ? Iliad va proposer dès demain, et chaque jour, de revenir sur tous les moments forts de l’année

Un jour un temps fort.

Si Free a envoyé du lourd au cours de ce mois de juillet, en lançant de nouvelles offres et de nouveaux services ( Free Flex, Apple TV 4K, Freebox Files, Free Transfert, etc.), le mois d’août est beaucoup plus calme. C’est pourquoi l’opérateur annonce sur Twitter qu’il va revenir chaque jour sur un des temps forts de Free et du Groupe au cours de l’année 2020-2021. L’occasion pour certains d’entre vous de découvrir des annonces ou des nouveautés pour lesquelles vous seriez passés à coté. Rendez-vous donc demain pour la découverte du premier temps fort.