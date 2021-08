Freebox Pop et mini 4K : encore 3 autres chaînes françaises gratuites attendues ce mois-ci

La plateforme AVoD Pluto, disponible sur les Freebox Pop et mini 4K, va ajouter 3 nouvelles chaînes accessibles gratuitement

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game On, Nickelodeon) est disponible sur Android TV et donc sur Freebox Pop et Mini 4K, depuis début février. Cette plateforme propose plus de 50 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires. Et surtout, tous les contenus sont gratuits.

Nous vous annoncions hier que Pluto TV avait ajouté deux nouvelles chaînes sur la version française de sa plateforme. Mais cette dernière va encore s’enrichir ce mois-ci. En effet, nos confrères de PlaneteCsat rapportent que ceux qui ont téléchargé et qui utilisent Pluto TV bénéficieront tout d’abord d’un nouveau canal dédié à une série animée : Avatar, le dernier maître de l’air. Ce dernier viendra enrichir l’offre jeunesse de Pluto TV à compter du 16 août.

Autres chaînes qui vont rejoindre l’offre Pluto TV, Wild Side, une chaîne cinéma du label Wild Side ainsi que Euronews, la chaîne européenne d’information en continue, déjà disponible gratuitement pour tous les Freenautes.

Si pour le moment il faut disposer d’une Freebox sous Android TV (Freebox Pop et Mini 4K), on peut espérer que Free puisse intégrer cette plateforme gratuite sur les autres Freebox, comme il le fait pour nombre de services VOD/SVOD ou encore Youtube.