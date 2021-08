Free annonce la disponibilité du Pass Ligue 1 sur la Freebox

C’est parti pour le foot sur la Freebox et sur Prime Vidéo.

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, Amazon Prime avait dévoilé son offre pour accéder aux matches de la ligue 1 Uber Eat, dont il a obtenu les droit. Ce soir, Free annonce via un communiqué de presse qu’à partir du 6 août, les abonnés Freebox pourront suivre les principaux matchs du championnat de Ligue 1 Uber Eats sur Le Pass Ligue 1, la nouvelle chaîne payante par abonnement de Prime Video. Le Pass Ligue 1. L’opérateur précise que Le Pass Ligue 1 est accessible facilement sur l’application Prime Video depuis la TV connectée à leur Freebox. Mais s’il est possible d’accéder à ce pass directement sur la Freebox, pour s’y abonner il faut passer par son compte Amazon et accepter conditions générales Amazon Prime depuis le web à cette adresse . Il n’est pas possible d’y souscrire directement depuis la Freebox, en tous cas pour le moment.

“Les fans de foot pourront s’abonner à la chaîne et ainsi voir en exclusivité 8 matchs de chaque journée de championnat. Le Pass Ligue 1 est accessible exclusivement pour les membres Prime en France moyennant un abonnement supplémentaire de 12,99€ par mois, annulable à tout moment. Les abonnés Freebox qui ne sont pas membres Prime doivent s’inscrire à Amazon Prime (essai gratuit de 30 jours puis 5,99€ par mois)” indique l’opérateur. Précisons également que les abonnés Freebox Delta, l’abonnement Amazon Prime est déjà inclus dans leur Forfait.

L’opérateur de Xavier Niel rappelle que “par ailleurs, les abonnés Free bénéficient sur leur Freebox et leur smartphone de l’application Free Ligue 1, seule plateforme à proposer l’intégralité des matchs en quasi-direct sous forme d’extraits vidéo. Ce service est inclus dans les forfaits Freebox et mobile Free 4G/5G.”