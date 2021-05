Découvrez l’intégralité du reportage et de la démo de la Freebox Pro : Back up 4G, Intelligence Artificielle, multi-sauvegarde, interface, etc.

La Freebox Pro fait le plein de services innovants Mi avril a été dévoilée la Freebox Pro et la conférence été suivie d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Univers Freebox a ainsi pu réaliser interview et reportage et assister à la démonstration des services innovants inclus dans cette nouvelle box dédiée au pro. Parmi les innovations intégrées dans cette box dédiée aux professionnels, il y a le back up 4G. Free Pro propose en effet également un modem 4G pour effectuer une bascule automatique vers une connexion au réseau 4G de l’opérateur. Ce modem est simplement branché à la Freebox Pro, installé par un technicien. Il est pensé pour pouvoir être installé à un autre emplacement que la Freebox, afin d’obtenir une meilleure connectivité à la 4G. Si votre Freebox est à la cave, vous pouvez installer l’appareil de back-up dans un endroit plus propice à une meilleure connexion. Lé Freebox Pro permet également de stocker ses données en local mais également sur le Cloud grâce à une synchronisation automatique sur le réseau local. L’abonné a ainsi accès à ces dernières à tout moment (200Go de stockage dans le cloud sont inclus dans l’offre). Et pour encore plus de sécurité, toutes les données stockées dans le cloud le sont en triple exemplaires, dans 3 Data Centers différents. Parmi les autres innovations on notera l’intégration d’une intelligence artificielle qui permet à la Freebox Pro de s’auto-diagnostiquer et le cas échéant de faire intervenir l’assistance. Dans cette offre Free Pro est également intégré un forfait mobile et bien d’autres services que nous vous détaillons dans ce reportage vidéo. Pour nous louper aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner la chaîne YouTube d’Univers Freebox