Un nouveau Xiaomi 5G disponible à l’achat chez Free Mobile

Après une période de précommande, vous pouvez dès à présent acheter le Xiaomi Mi 11i 5G dans la boutique Free Mobile.

Nouveau modèle 5G pour les technophiles chez Xiaomi. Le smartphone haut de gamme, version allégée de la gamme Mi 11 du fabricant chinois est désormais disponible en commande directe sur le site de Free.

Vous pouvez ainsi le commander pour 699€ au comptant, avec des écouteurs Mi True Wireless offerts. Il est également possible de fractionner le paiement en 4 fois avec 201€ à payer lors de la commande, puis trois fois 166€ sans frais.

Le modèle proposé est la version 256 Go de stockage et 4Go de RAM, dans son coloris noir. Dans les grandes lignes, le Xiaomi Mi 11i 5G s’équipe d’un chipset Snapdragon 888, d’un écran AMOLED 6,7 pouces FHD+ 120 Hz, d’un capteur photo principal de 108 Mégapixels et d’une batterie 4 520 mAh rechargeable en 33 Watts. On a également un capteur photo 20 Mégapixels pour les selfies et un double haut-parleur stéréo. Comme son nom l’indique, le smartphone est 5G, mais également compatible avec la 4G 700 MHz.