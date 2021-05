Récapitulatif de toutes les nouvelles chaînes qui viennent d’arriver sur la Freebox

Depuis 3 semaines, Free ajoute régulièrement de nouvelle chaînes à son bouquet TV. Nous vous proposons un récapitulatif de ces nombreuses arrivée

Ce sont en effet pas moins de 34 nouvelles chaînes qui ont rejoins Freebox TV. Et il y en a a pour tous les goûts, avec des chaînes françaises et francophones, mais également des chaînes internationales. Certaines sont incluses gratuitement pour tous les abonnés, d’autres sont en options et enfin d’autres ont été ajoutées sans surcout dans des packs.

Les nouvelle chaînes incluses dans le bouquet basic de Freebox TV

TéléSUD (canal 218) est une chaîne généraliste francophone à destination du monde africain.

TVT (canal 443) est une chaine généraliste publique Togolaise, principalement en langue française mais également en éwé et kabiyé, langues nationales. La TVT propose 6 éditions du JT par jour, des productions internes de programmes d’éducation civique, de prévention sanitaire et de divertissement.

Jordan Satellite Channel (canal 561) appartient à la Jordan Radio and Television Corporation (JRTV), c’est-à-dire la société de diffusion nationale de Jordanie. Cette chaîne TV cinquantenaire se veut loyale au roi de Jordanie, tout en affirmant son indépendance politique. Ses programmes se veulent assez généralistes, partagés entre actualités, divertissement et émissions religieuses.

M24News (canal 562) est une chaîne marocaine d’information

Museum Paris (canal 904) proposera des documentaires, magazines, débats, du direct et du divertissement. La capitale sera ainsi décortiquée sous toutes les coutures avec des thématiques diverses et variées comme le musée, cinéma, spectacle, photographie, architecture mieux vivre, sport, loisir, gastronomie, découverte, écoconception, innovation et de l’évasion. A noter que pour le moment, la chaîne diffuse une boucle de présentation, le lancement est imminent.

Les nouvelles chaînes en option

TOP Santé TV (canal 239) est l’unique chaîne française de thématique santé”. A l’instar du magazine et du site web éponyme, la chaîne s’appuie sur une équipe de journalistes et experts. Elle informe sur l’actualité et donne des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires. Elle est proposé au tarif de 1,99€/mois

Gourmant TV (canal 234) est une chaîne qui propose, grâce aux recettes, aux astuces, aux conseils de ses experts et au travers des programmes de divertissements, de découvrir “la meilleur façon de manger”. Elle est disponible au tarif de 1,99€/mois.

Auto Plus TV (canal 232) est une chaîne française sur la thématique sport qui annonce être “la chaîne TV qui se met à la place du conducteur et qui traite d’actualité, de tendance, d’astuces et de scoop.” Elle est proposée au tarif de 1,99€ par mois

Vixen TV (canal 375 ) propose le meilleur du divertissement pour adultes haut de gamme et les productions des studios Vixen, Deeper, Tushy, Tushy Raw, Blacked et Blacked Raw. Le tarif, quant à lui, est de 7,49€/mois.

Dorcel Africa (canal 377) est une chaîne de divertissement pour adulte dédiée aux contenus africains. On peut y découvrir des films, des séries mais également des talk show et des magazines. Son tarif est de 7,49€/mois

Telzva TV (canal 685) est une chaîne généraliste tunisienne. Elle est incluse dans le pack Arabia

Future TV (canal 645) est un chaîne libanaise incluse dans le Pack du Levant

One TV (canal 654) est un chaîne libanaise incluse dans le Pack du Levant

CDIRECT (canal 449) est une chaîne généraliste en langue française, sa ligne éditoriale est axée sur un Congo décomplexé. Elle est disponible dans le pack Afrique Platinium

SUNU YEUF (canal 445) est une chaîne francophone annonce vouloir être le reflet des séries cultes ou récentes et des théâtres mythiques, réunissant les plus grandes stars du Sénégal. Elle est disponible dans le pack Afrique Platinium

Roya TV ( canal 650) est une chaînes des Emirats Arabes Unis qui propose principalement des séries mais également des reportages et documentaires. Elle est incluse dans le Pack du Levant

Al Mayadeen (canal 651) est une chaîne de télévision par panarabiste lancée le 11 juin 2012 à Beyrouth , au Liban . Sa programmation est principalement axée sur l’actualité. Il a des journalistes dans la plupart des pays arabes. Elle est incluse dans le Pack du Levant

Lana TV (canal 648) est une nouvelle chaîne irakienne qui se veux moderne est qui offre un divertissement unique aux jeunes irakiens. Elle est disponible dans le pack du Levant

Lana+ TV (canal 649) est une nouvelle chaîne irakienne qui se veux moderne est qui offre un divertissement unique aux jeunes irakiens. Elle est disponible dans le pack du Levant

Enfin, les communautés arabophones de France vont pouvoir accéder à une offre de contenus TV étoffée sur leur Freebox avec l’arrivée de 15 nouvelles chaînes réparties dans le basic et dans des nouveaux packs dédiés, le tout à des tarifs particulièrement accessibles :



• Asharq

• Gulli Bil Arabi

• Watania Djazareia

• Watania 2

• Bahia TV

• Hannibal

• MBC 5

• MBC + Drama

• ART Al Hekayat 1

• ART Aflam 1

• DMC Drama

• Al Nas

• Al Nada

• Al Rahma

• Al Insen