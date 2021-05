Free lance son propre serveur dédié pour les tests de débit des abonnés Freebox et Free Mobile

Free dégaine un serveur de test nPerf de 40 Gb/s.

Quand beaucoup de Français font le pont, Free lui s’ouvre des routes directes vers ses abonnés. L’opérateur a lancé hier son propre serveur de tests dédié pour nPerf, l’outil de speedtest idéal pour tester sa connexion 3G,4G,5G et Wi-Fi. C’est donc on ne peut plus direct désormais pour tester ses débits chez Free ou Free Mobile, puisqu’il n’est plus nécessaire de passer automatiquement par les serveurs des concurrents.

Des abonnés se sont livrés d’ailleurs à quelques tests. Ceux-ci devraient dans certains cas être de meilleure facture que sur d’autres serveurs pouvant parfois brider le débit.

Test du nouveau serveur Free 40Gb/s nPerf Test réalisé avec Freebox Delta, WiFi 5GHz sur 160 MHz

Test du nouveau serveur Free 40Gb/s nPerf Test réalisé avec Freebox Delta, WiFi 5GHz sur 160 MHz

RIP : Aisne THD

D’autres abonnés par exemple à Bouygues Telecom se sont également joint à la partie.

Disponible gratuitement sur navigateur, Android et iOS, nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile ou fixe en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. A la fin, est délivré un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.