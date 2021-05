Reportage vidéo Univers Freebox : La Freebox Pro intègre plusieurs lignes fixes et mobile, avec des particularités

Plusieurs ligne fixes et mobile avec votre abonnement Freebox Pro

Le mois dernier a été dévoilée Freebox Pro, la conférence a été suivie d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Nous avons ainsi interviewé Kevin Polizzi, le directeur général de Free Pro qui nous explique quelles lignes fixe et mobile sont disponibles avec l’offre. La Freebox Pro inclut ainsi 2 lignes fixe avec les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine, USA et vers les fixes de + de 100 destinations. Il est possible d’activer simplement des lignes fixes supplémentaires depuis son espace client, et de gérer vos services professionnels de messagerie, de gestion des appels et de fax (fax-to-mail et mail-to-fax via un numéro dédié). Chaque ligne revient à 9.99€/mois.

L’offre Free Pro propose également un forfait mobile Free Pro 5G inclus, que l’abonné peut activer dans l’Espace Client après souscription. Celui-ci comprend notamment les appels,SMS/MMS illimités en France, 150 Go en France et 25 Go/mois à l’étranger. Une fois l’offre activée, il est possible d’accéder à un ou plusieurs forfaits mobiles supplémentaires, pour 9.99€ par ligne mobile. En effet, Free envoie directement 10 cartes SIM sans frais, activables après souscription à forfait Free Pro 5G. Les frais d’activation s’élèvent à 10€ hors taxes

