Reportage vidéo Univers Freebox : Plus de 50% des entreprises sont éligibles à la Freebox Pro, et donc à la fibre Free Pro, et plus de 90% en 2024

Un déploiement de la fibre et de l'offre Free Pro qui va couvrir un très grande partie des entreprises Il y a un peu plus d'un mois a été dévoilée Freebox Pro, la conférence a été suivie d'une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Nous avons ainsi interviewé Kevin Polizzi, le directeur général de Free Pro qui nous a expliqué combien d'entreprises étaient éligible à l'offre Freebox Pro, qui ne fonctionne qu'avec la fibre. Il explique qu'au lancement ce sont 50% qui peuvent en bénéficier, mais il va y avoir un déploiement du réseau fibre qui permettra à 90% des professionnels d'en bénéficier à l'horizon 2024 Découvrez les explication sur l'éligibilité à l'offre Free Pro