Des questions sur une augmentation chez Free, la patience reste de mise pour certains Freebox… Vos meilleures réactions à l’actu Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’augmentation de tarif de la Freebox mini 4K soulève des questions

Free augmente le tarif de sa Freebox mini 4K la première année, qui dépasse ainsi le pallier des 15€ par mois. Un choix surprenant, d’autant plus qu’aucune communication ou aucun service supplémentaire n’est venu justifier cette hausse de prix. Si bien que pour certains, c’est l’occasion de se demander pourquoi cette offre existe encore… Et si ça n’était qu’un aspect commercial ? Ou peut être que les offres sont simplement encore bien assez attractives pour rester dans le catalogue… Après tout, la mini 4K avait bien été supprimée en décembre dernier, avant de revenir…

Le répéteur WiFi se fait attendre chez certains abonnés Freebox

Free déploie une nouvelle version logicielle de son répéteur WiFi. Si les abonnés concernés peuvent se réjouir, la nouvelle sonne comme une provocation aux abonnés attendant encore et toujours le répéteur proposé dans leurs offres, comme promis par Xavier Niel.

Amazon Prime et ses avantages font des heureux

Tous les mois, nous vous présentons les jeux PC offerts grâce à Amazon Prime, inclus chez les abonnés Freebox Delta et en option pour les autres Freebox. Ce type de service est encore assez méconnu, et certains abonnés sont clairement fan de l’éventail proposé par l’abonnement d’Amazon.

Les débits partagés, nouvelle marotte des opérateurs ?

Red by SFR a lancé une nouvelle offre, avec notamment le débit partagé 2Gbps en option grâce à la box 8 de SFR. Si à une époque, la guerre semblait être à qui proposerait le meilleur débit, ce qui a abouti notamment à la Freebox Delta, les opérateurs semblent de plus en plus privilégier la proposition de débits partagés, comme chez SFR, Orange avec sa dernière Livebox ou encore Free avec la Pop. Une nouvelle marotte des telcos ?

La satisfaction client, c’est relatif !

L’Arcep a révélé vendredi dernier les résultats des alertes sur sa plateforme d’alertes. Il a notamment révélé l’efficacité du service client de Free Mobile, premier d’après un sondage Ifop. Une bonne note qui laisse certains perplexes et dans les commentaires, les bonnes expériences et les mauvaises se suivent.