Abonnés Freebox Delta : 9 nouveaux jeux gratuits avec Prime Gaming, à saisir dès aujourd’hui

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Le service a été récemment basculé sur l’application Amazon Games dédié aux jeux video. Prime Gaming est l’un des services disponible les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme Twitch, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Amazon Games en ce début de mois de mai !

5 jeux à récupérer aujourd’hui seulement

Attention, vous n’avez que jusqu’à aujourd’hui pour découvrir gratuitement The Escapists. Dans ce jeu à l’esthétique résolument rétro, vous plongerez dans la vie quotidienne d’une prison à l’ambiance assez légère. Evidemment, votre objectif est de vous en évader, mais vous êtes surveillé en permanence, vous devrez ainsi accomplir vos tâches quotidiennes tout en faisant passer des objets utiles pour votre plan de grande escapade.

Autre opportunité à saisir ce trois mai uniquement : la découverte de Aces of the Luftwaffe : Squadron. Ce shoot’em up à scrolling vertical est doté d’une histoire entièrement doublée et plutôt passionnante. Il faudra esquiver les balles, récupérer des bonus et utiliser vos capacités spéciales pour vaincre de nombreux ennemis. A chaque niveau, vous pourrez améliorer chaque membre de votre escouade, et notez également que le jeu est jouable en multi joueur local, avec jusqu’à 4 jours en même temps. Prêt à rentrer dan la bataille ?

Ambiance un peu plus détente avec Move or Die – Couch Party Edition. Il s’agit d’un party game au rythme délirant opposant 4 joueurs en local, et dont les règles changent toutes les 20 secondes. Le jeu parfait pour ruiner des amitiés, aussi facile à prendre en main que difficile à lâcher !

Plus d’humeur à explorer ? Alors lancez vous dans Before I Forget,un jeu d’exploration narrative. Les joueurs découvrent le monde de Sunita, une femme affectée d’une forme de démence précoce. À mesure que vous explorez les pièces de sa maison, vous allez découvrir de mystérieux objets, chacun d’eux abritant un souvenir fugace. Examinez de vieilles cartes postales, des notes griffonnées, des photographies jaunies et plus encore afin de révéler le passé de Sunita, reconstituer l’histoire de sa vie et comprendre son présent.

Et enfin, le dernier jeu à récupérer à tout prix aujourd’hui, c’est Moving Out. Lancez-vous dans une aventure en coop en local et devenez les maîtres du déménagement. Le jeu mêle action, casse-tête et physique et peut se jouer tout autant en solo qu’ente amis.

Do Not Feed the monkeys, une narration barrée dispo jusqu’au 7 mai

Un concept assez délirant. Do Not Feed The Monkeys est un jeu narratif unique en son genre dans lequel vous observez la vie de dizaines d’inconnus tout en vous efforçant de payer votre loyer et de gagner votre vie. Allez-vous intervenir au nom de la justice, détruire des rêves, ou rester sans rien faire pendant que le monde brûle ?

Iris and the Giant, un jeu concept étonnant à découvrir jusqu’au 14 mai

Iris and The Giant est un mélange de jeu de cartes, de RPG et de rogue-like.

Iris est bouleversée. C’est comme si quelqu’un pleurait à l’intérieur de sa poitrine. Elle devra affronter ses démons intérieurs pour monter un à un les niveaux de sa psyché jusqu’à rencontrer le géant et trouver un moyen de le rassurer.

Vous devrez faire preuve de stratégie pour construire votre deck, choisir vos caractéristiques et pouvoirs magiques, assembler une bonne combinaison de cartes et d’avantages pour vous frayer un chemin vers la sortie. Plus de 40 ennemis, boss et pièges vous attendent.

Changement de rythme avec Figment, jusqu’au 21 mai

Décidément, les univers singuliers se bousculent ce mois ci sur Prime Gaming, avec cette fois un jeu d’action-aventure musical qui se déroule dans les recoins de l’esprit humain… Bienvenue dans le monde de Figment, un monde étrange et surréaliste, un endroit rempli de nos pensées, désirs et souvenirs les plus enfouis, habité par les différentes voix que nous entendons dans notre tête.

Forêt, aventure et poules avec Edgar – Bokbok in Boulzac jusqu’au 28 mai

Vous incarnez Edgar, un ermite excentrique vivant dans la forêt avec sa poule et ses précieuses courges. Malheureusement, une crise vous force à quitter votre cabane pour les lumières de la ville de Boulzac, sous laquelle un feu brûle depuis 800 ans et où ont lieu bien des choses étranges… Explorez un étrange univers loufoque, rencontrez ses habitants quelque peu dérangés (et inoubliables) et découvrez des secrets anciens. Dévoilez l’incroyable conspiration qui lie les habitants de Boulzac. Voyagez dans et sous cette ville lumière. À la fois sombre et fantaisiste : une horreur cosmique comme vous n’en avez encore jamais vu.

Il y a du changement pour Amazon Gaming, l’offre dédiée aux jeux vidéo de la firme de Jeff Bezos. Si auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

En effet, une section dédiée aux jeux proposés aux abonnés Prime est proposée, où vous pouvez directement cliquer sur “récupérer”, pour obtenir le droit d’installer votre jeu.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.