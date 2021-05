Canal+ se met à table avec le lancement d’une nouvelle chaîne numérique

Après les enquêtes, les chaînes Ciné+ et MyCanal passent derrière les fourneaux. Dès aujourd’hui et jusqu’au 27 juin, le corner dédié Ciné+ à Table compte bien vous mettre l’eau à la bouche.

Plus de 30 films et des documentaires dont un inédit, Ciné+ à Table fait comme prévu ce matin son apparition sur myCanal. Cette nouvelle chaîne éphémère dédiée à l’art de la table propose par exemple “Les saveurs du palais“, “A vif” ou encore “Barbecue“, “Pension Complète” et “Sushi Sushi”.

Aujourd’hui, 12 déclinaisons de Ciné+ sont proposées sur la plateforme de la filiale de Vivendi. Les thématiques sont variées, du cinéma italien, Bollywoodien et anglais en passant par des décennies cultes pour les cinéphiles

Ciné+ à table est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).