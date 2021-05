Canal+ et Free offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 9 mai, profitez sur l’Aktu Free avec Canal+ Séries du 1er épisode offert de la nouvelle série inédite « A Teacher ». Free et Canal+ tentent d’appâter les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One en leur proposant gratuitement le 1er épisode de la nouvelle série “A Teacher” contant la love story dangereuse d’une prof de lycée (Kate Mara, House of Cards) avec l’un de ses élèves (Nick Robinson). Pour y accéder, il suffit de se rendre sur l’AKTU Free, soit fans le menu Télévision sur la Freebox révolution ou sur l’icône dédié pour la mini 4K et Delta. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV. Pour rappel, disponible depuis 2019 sur les Freebox, le service de SVoD Canal+ Séries et tout son catalogue sont offerts pendant 12 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet après activation de la promo. Pour les autres, l’abonnement est affiché à 6,99€/mois.