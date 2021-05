Mediawan (Xavier Niel) continue son expansion

En pleine conquête en Europe, Mediawan vise aussi l’Afrique.

Devenir un “champion mondial des contenus“, telle est l’ambition affichée par Mediawan. En rachetant en novembre 2020 Lagardère Studios, le groupe audiovisuel français a également renforcer sa capacité de production et de distribution de contenus sur le continent avec la reprise de la société de production Keewu au Sénégal, filiale de son partenaire.

En pleine offensive en Afrique, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton finalise actuellement le rachat d’une société de production d’envergure en Côte d’ivoire, créée en 1997 par le publicitaire Bernard Azria, révèle La Lettre A.

Pour mener à bien son implantation accélérée en Afrique, Mediawan souhaiterait mettre en place une division dédiée, pilotée par François Thiellet, un expert de l’audiovisuel sur le continent. Il est l’ancien directeur de MCM Africa mais aussi le fondateur de l’agrégateur Thema TV vendu ensuite à Canal International.

Pour rappel, Mediawan est aujourd’hui est l’un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Il fédère les talents de la création en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur comme la production de contenus originaux en fiction, cinéma, documentaires, animation et d’émissions de flux grâce à plus de 50 labels de production en France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Finlande mais aussi la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux.Le groupe répond aussi de plus en plus à une demande accrue de contenus premium émanent de ses partenaires historiques mais aussi des géants américains, à savoir Netflix et Amazon.