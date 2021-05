Free déploie une nouvelle version de son répéteur WiFi

Abonnés Freebox Pop et Delta, votre répéteur WiFi vous permet désormais une utilisation avec le filtrage MAC par liste blanche.

Après avoir lancé hier une mise à jour d’Oqee puis ce 4 mai du serveur de ses Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4k et One, Free fait d’une pierre deux coups en déployant actuellement une nouvelle version de son répéteur WiFi. Estampillé 1.5.14, ce nouveau firmware apporte plusieurs changements comme la “possibilité d’utiliser les répéteurs avec le filtrage MAC par liste blanche”. Des bugs ont également été corrigés comme le problème de leds montrant une qualité réseau incorrecte et le soucis de connexion avec des câbles (RJ45) limités à 100Mbits/s.

Pour profiter de cette mise à jour, il est nécessaire de mettre à jour votre Freebox Server vers la version 4.3.2 en même temps. Il suffit ensuite de redémarrer vos répéteurs.

Comment savoir si mon répéteur WiFi Pop a été mis à jour ?

Rendez-vous sur votre application Freebox Connect, disponible sur iOS et sur Android (cliquez sur les liens pour la télécharger). Sur la page d’accueil, vous devriez voir apparaître votre répéteur en tant qu’équipement de votre Freebox. Si ce n’est pas le cas, rendez vous dans la liste des équipements.

Cliquez sur votre répéteur, vous entrez alors dans une page dédiée aux informations relatives à votre appareil. Rendez-vous dans “autres informations” directement. A noter que si vous n’êtes pas chez vous, il est possible de redémarrer votre répéteur directement depuis votre application via un bouton dédié tout en bas de cette page.