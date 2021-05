Freebox TV : une chaîne gratuite disparaît, une autre très intéressante sur le papier la remplace

C’est fini pour la chaîne d’information locale ViàGrandParis sur la TNT et les Freebox. Bonjour à Museum TV Paris.

Placée en redressement judiciaire fin 2020, ViàGrandParis a changé de main le mois dernier. Racheté par Secom, un groupe français propriétaire de chaînes thématiques dont Museum TV, en associant avec Le Figaro, la chaîne TV disponible gratuitement sur le canal 904 des Freebox, a cessé sa diffusion. A la place, une boucle vidéo prend le relais pour le moment. Celle-ci présente le lancement prochain d’une nouvelle chaîne culturelle, Museum TV Paris, soit une déclinaison de sa grande soeur Museum ( canal 213, incluse pour les abonnés avec TV by canal).

Au programme, des documentaires, magazines, débats, du direct et du divertissement. La capitale sera ainsi décortiquée sous toutes les coutures avec des thématiques diverses et variées comme le musée, cinéma, spectacle, photographie, architecture mieux vivre, sport, loisir, gastronomie, découverte, écoconception, innovation et de l’évasion. Le lancement de la chaîne semble imminent.