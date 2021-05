Le saviez-vous : Free vous permet de faire des achats sécurisés sur internet sans carte bancaire

Solution de paiement dite sur facture opérateur, Internet+ est activable sur l’espace Abonné de Free.

Développée par les opérateurs pour permettre aux internautes et mobinautes de payer des services digitaux (VOD, jeux, musique…) en quelques clics sans fournir leurs coordonnées bancaires, la solution Internet+ est accessible aux abonnés Freebox via leur espace client.

Pour activer ce service, il suffit de se rendre dans la rubrique facturation, puis d’indiquer ses identifiants et ensuite de cocher l’option et cliquer sur “valider”. Autre protection, vous ne pouvez faire cette opération que depuis votre domicile via votre adresse IP. Sans cette action, Internet+ n’est pas utilisable.

En 2017, Orange, SFR et Bouygues ont d’ailleurs été pris dans le viseur du Canard Enchaîné et de la justice. Les trois opérateurs, qui touchent au passage une commission, ne protégeaient guère leurs abonnés en activant cette option par défaut. De nombreux clients se sont alors retrouvés abonnés à certains services de vidéo à la demande sans s’en rendre compte à moins de scruter sa facture téléphonique. Free s’est quant à lui montré réglo dès le début.