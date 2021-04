Totalement fibrés : Free démarre une nouvelle aventure, du bon et du mauvais pour les Freebox, la Delta mise sur la touche ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine, nous vous proposons à nouveau un retour sur l’actualité de Free et des télécoms. On vous présente notamment la nouvelle épopée de Free dans les Caraïbes, nous revenons sur le sort du player Devialet dans notre Free Fight et comme chaque semaine, nous faisons le tour du reste des actus de la semaine, avec nos rubriques habituelles : le chiffre de la semaine, le up and down et l’instant test.