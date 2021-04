Android : un malware se cache dans un SMS afin de dérober vos mots de passe et coordonnées bancaires

Les appareils Android sont à nouveau la cible d’un dangereux malware. Ce dernier à la capacité de récupérer les mots de passe et les coordonnées bancaires.

Repéré vendredi 23 avril dernier, il se nomme FluBot. Voici la manière dont ce malware infecte votre appareil. La cible reçoit un SMS demandant de télécharger une application afin de retrouver un colis dont la livraison a été manquée. Lorsque cette application est installée, FluBot a malheureusement le champ libre pour dérober vos informations personnelles et se répandre auprès des contacts du téléphone vérolé.

En pratique, ce SMS vous indiquant une livraison manquée vous demande de cliquer sur un lien renvoyant vers une fausse application imitant un transporteur comme DHL ou Royal Mail. À partir du moment où vous avez cliqué sur ce lien, le malware est activé et pourra donc récupérer vos mots de passe et coordonnées bancaires enregistrés sur votre smartphone. FluBot est d’autant plus dangereux puisqu’il se sert de votre liste de contact pour se propager et envoyer des SMS personnalisés à cette dernière.

FluBot agit dans certains pays d’Europe et plus particulièrement l’Espagne et la Grande-Bretagne ainsi que l’Allemagne et la Pologne.

Le NCSC (National Cyber Security Centre) incite vivement toute personne recevant un SMS contenant une arnaque, à le signaler au 7726. Ce numéro est un service gratuit de signalement de spam. Pour les utilisateurs malheureusement infectés par FluBot, le moyen le plus efficace de s’en débarrasser et de réinitialiser totalement votre téléphone.

Source : Clubic