Les astuces Free en vidéo : Vous n’avez pas à choisir entre un bon débit Wifi et une bonne couverture, la Freebox permet les deux

Une astuce simple à découvrir.

Nouveau numéro de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons au Wifi. Lorsque l’on habite un grand logement, il est peut être difficile de choisir entre un bon débit une couverture maximale, tout dépend des fréquences Wifi utilisées par les box. La plupart des modèles de Freebox disposent justement de deux cartes wifi. Vous pouvez ainsi choisir de connecter vos équipements proches du Freebox Server au réseau Wifi 5 GHz pour un meilleur débit, et les équipement plus éloignés (ou ceux qui sont amenés à bouger) sur le réseau Wifi 2,4 G Hz, qui permet une plus grande couverture. On vous explique tout en vidéo.

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox