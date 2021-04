Clin d’oeil : vous pouvez compter sur le patron d’Orange pour réparer votre Livebox

Stéphane Richard, patron d’Orange, se présente lui même comme un “technicien des télécoms”.

Stéphane Richard serait capable de débarquer chez vous et de réparer votre box. Une image cocasse s’il en est, mais c’est bien ce qu’affirme le PDG d’Orange lors de son interview dans l’émission Quotidien.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il fait dans la vie, Stéphane Richard dis simplement “je suis technicien dans les télécoms“. Assez difficile à croire lorsque l’on voit l’allure du patron de l’opérateur historique, qui fait bien plus businessman que technicien. Cependant, il affirme être “capable de réparer une box quand même“, malgré ses premières qualités de businessman.

Si Stéphane Richard affirme être technicien lorsqu’on lui demande son métier, c’est en fait pour éviter l’embarras. “Très souvent, quand je ne connais pas les gens avec qui je suis et qui me demandent ce que je fais, si je leur dis d’emblée que je suis chez Orange, ils risquent de me signaler un petit problème d’internet, de téléphone, de box, quelque chose… Donc, pour attendre un peu, je commence comme ça…“. Très bonne astuce pour éviter les complaintes !

Si l’image prête à sourire, c’est aussi parce que lorsque l’on pense à un patron d’opérateur capable de réparer une box, ce n’est pas vraiment vers Stéphane Richard que l’on se tournera. On pensera plutôt à un patron un peu geek, qui aurait par exemple fait ses armes en pénétrant un réseau de téléphonie mobile très jeune… Ou qui prendrait intégralement part à la conception de ses box… Oui, on pense tout de même un peu plus à Xavier Niel.