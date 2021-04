Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #165

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Free aime supporter ses abonnés surtout quand un vautour rode !

et il en est pleinement satisfait ! 😝🚀 https://t.co/fjECNeTzIT Free (@free) April 23, 2021

Même Jean Dujardin valide !

OSS 404 РLa freebox ne r̩pond plus pic.twitter.com/9CETjtw49h Avoqua du Diab (@AvoquaD) April 21, 2021

Salto on t’aime bien et on te dit bienvenue sur la TNT mais tu pousses le bouchon un peu trop loin !

Personne n’aimerait être à sa place.

On m’a voler mon iphone regardez il est ouuu 😭😭😫 pic.twitter.com/Tz6cbZH1RM Liza 🇹🇷 (@Lizaa_gn) April 16, 2021

C’est ça l’évolution !