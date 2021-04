Smartphones : Realme annonce le modèle 5G le plus abordable du marché, Motorola dévoile deux modèles XXL pour le milieu de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : deux nouveaux Realme en France et deux nouveaux Motorola.

Ce jeudi, Realme a annoncé deux nouveaux smartphones à petit prix, les Realme 8 et Realme 8 5G. D’ores et déjà disponible auprès de certains revendeurs, le premier coûte 199 ou 249 euros selon la configuration choisie. Quant au second, il “sera lancé officiellement sur le marché français au cours du mois de mai, lors d’un lancement local, les prix et disponibilités seront dévoilés à cette occasion”, explique la marque qui annonce même “le smartphone 5G le plus abordable du marché”.

Côté caractéristiques techniques, le Realme 8 propose un chipset Helio G95, une batterie 5 000 mAh, une charge 30 Watts, un écran AMOLED 6,5 pouces FHD+ et un capteur photo 64 Mégapixels. Le modèle Pro (photo ci-dessous) s’oriente vers le chipset Dimensity 700, une batterie 5 000 mAh, une charge 18 Watts, un écran IPS 6,5 pouces FHD+ 90 Hz et un capteur photo 48 Mégapixels.

Univers Freebox vous proposera prochainement les tests de ces deux smartphones. Nous vous avons d’ailleurs proposé celui du Realme 8 Pro à 299 euros, vraiment convaincant.

De son côté, Motorola a présenté des Moto G40 Fusion et Moto G60, positionnés sur le milieu de gamme et limités à la 4G. Dans les grandes lignes, les deux smartphones reposent sur le chipset Snapdragon 732G, profitent d’un écran IPS 6,8 pouces FHD+ 120 Hz et s’équipent d’une batterie 6 000 mAh. Le Moto G40 Fusion bénéficie d’un capteur photo 64 Mégapixels à l’arrière et d’un module frontal 16 Mégapixels, tandis que le Moto G60 (photo ci-dessous) permet du 108 Mégapixels au dos et 32 Mégapixels pour les selfies. Reste maintenant à attendre la communication concernant le marché européen. Rien n’a été indiqué à ce sujet pour l’instant.

Sans oublier d’évoquer le nouveau coloris mauve pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini, parmi les nouveautés annoncées cette semaine par Apple.