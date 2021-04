Altitude remporte un nouveau RIP, Free y lancera ses offres fibre

L’opérateur d’infrastructure va déployer et commercialiser le réseau d’initiative du Jura en Bourgogne-Franche-Comté.

Et un de plus. Altitude Infra a officialisé la semaine dernière une nouvelle délégation de service public affermo-concessive de 30 ans dans le Jura. L’opérateur d’infrastructure se voit attribuer la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau THD du département, de quoi compléter intégralement la couverture fibre.

Entièrement financé par Altitude, le réseau portera à 100% la couverture des foyers, entreprises et sites publics jurassiens en fibre optique d’ici 3 ans. Il concerne 137.700 prises. Dans le détail, “85.700 nouvelles prises seront à déployer en concession d’ici début 2024 et les 52.000, issues du Réseau d’Initiative Publique (RIP) régional en cours sur le département, seront reprises en affermage à compter de 2034”, annonce un communiqué. A l’instar de la DSP de L’Yonne, de l’AMEL de la Côte d’Or et des Landes , aucune subvention publique n’est demandée.

“Opérateur neutre et ouvert, Altitude Infra mettra à profit des jurassiens ses accords-cadres déjà passés avec les opérateurs d’envergure nationale (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom)”, précise l’opérateur d’infrastructure.

Pour rappel, Free a signé avec Altitude en juin 2018 un contrat-cadre national lui permettant de proposer son offre de fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) opérés par l’opérateur d’infrastructure.