Free continue de renforcer sa présence dans les départements

C’est officiel, Free va ouvrir une première boutique dans la ville de Thionville dans le département de la Moselle dans le Grand Est.

Après Metz en 2014 et prochainement plus au nord à Semécourt, Free prévoit d’ouvrir une troisième boutique en Moselle. Afin de mieux quadriller le département, l’opérateur annonce ce matin l’inauguration prochaine d’un nouveau Free Center au sein du centre commercial Geric de Thionville, ville de 40 000 habitants. Free en profite pour lancer les recrutements (manager et conseillers).

#Thionville : bientÃ’t une boutique #Free au centre commercial Geric.

En l’espace de 18 mois, l’opérateur a inauguré 41 Free Centers dans l’hexagone. Après avoir inauguré sa 113e boutique le 2 avril à Roanne dans le département de la Loire, Free poursuit le développement de son réseau de Free Centers.

D’autres inaugurations sont ainsi prévues prochainement dans un grand nombre de communes : Châlons-en-Champagne (Marne), Flins-sur-Seine (Yvelines), Saint-Priest (Rhône), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), Toulouse (Haute-Garonne), Sables d’Olonne (Vendée), Marseille (Bouches-du-Rhône), Amiens (Somme), Montauban (Tarn-et-Garonne), Orléans (Loiret) et Belfort.