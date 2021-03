Encore un nouveau Free Center en approche pour Free mais où exactement ?

Free Mobile continue le développement de son réseau de boutiques à vitesse grand v. L’opérateur lance une nouvelle énigme autour d’une nouvelle inauguration.

Être au plus proche de ses abonnés et des prospects, telle est la stratégie de Free depuis plus d’un an. Pour ce faire, l’opérateur multiplie depuis les ouvertures de nouvelles boutiques. Après avoir ouvert le 5 février sa 111e boutique à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 Free Centers avec des inaugurations prévues prochainement dans une kyrielle de communes : Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne, à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique, ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais mais aussi à Roanne dans la Loire, Metz en Moselle et Amien dans la Somme.

ce n’est pas tout puisque l’opérateur va ajouter une nouvelle boutique à son réseau, avec une ouverture “bientôt” dans une nouvelle ville. Comme à l’accoutumée, Free lance une nouvelle énigme à destination des internautes, histoire de faire travailler leurs méninges.

A noter que les Free Centers sont désormais ouverts jusqu’à 19 heures, suite au recul du couvre-feu au niveau national. Autre nouveauté, l’intégralité du parc est à présent doté de boîtes de collecte de mobiles.

Pour rappel, Free dispose aussi d’une présence physique complète grâce à son réseau de bornes de souscription d’abonnements mobiles et de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse ». A fin décembre 2020, Free comptait environ 1 500 bornes sur l’ensemble du territoire.