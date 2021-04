Reportage vidéo : La Freebox Pro fait le choix des meilleures performances, avec la fibre et le Wifi 6E

Suite de nos reportages découverte de la Freebox Pro.

A la fin du mois dernier a été dévoilée la Freebox Pro, la conférence été suivie d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Nous avons ainsi pu interroger Kevin Polizzi sur les technologies embarquées dans la Freebox Pro. Le choix a été fait d’une box qui est FTTH Only, c’est a dire que pour le moment, si vous n’êtes pas raccordés ou raccordables à la fibre, vous ne pouvez pas disposer de cette offre. C’est un choix assumé puisque c’est la technologie la plus performante et que l’ADSL est amenée à disparaitre. De même le choix a été fait de faire l’impasse sur le WiFi 6, qui n’apportait pas grand chose, pour passer directement au WiFi 6E, dont les premières certifications ont été délivrées en début d’année par la Wi-Fi Alliance. Le but de cette nouvelle norme est notamment d’étendre les fréquences utilisées au spectre 6GHz, pour répondre aux besoins de plus en plus grand en interconnectivité.

